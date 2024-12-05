Цены на продукты в России продолжают стремительно расти

Росстат опубликовал свежие данные за неделю c 26 ноября по 2 декабря. Так, по данным ведомства, за неделю c 26 ноября по 2 декабря индекс потребительских цен вырос на 0,5%, а годовая инфляция разогналась до 9,07.
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