Российский губернатор приравнял отпуск к дезертирству

Потому что необходимо работать в круглосуточном режиме в это сложное для страны время Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к руководителям органов власти и главам муниципалитетов с требованием забыть об отдыхе, сообщает правительство региона.
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