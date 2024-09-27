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Царьград

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В России перестал работать Discord

В России перестал работать Discord

Приложение не открывается как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.Русские пользователи столкнулись с проблемами в работе платформы для групповых аудио- и видеозвонков Discord, о чем сообщается на сайте Downradar.

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