В Бурятии полицейские и общественники подвели итоги конкурса «Детское творчество на страже безопасности в обращении с IТ-технологиями»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские, активисты Общественного совета при отделе МВД и специалисты районной библиотеки объединили свои усилия и провели конкурс рисунков и видеороликов «Детское творчество на страже безопасности в обращении с IТ-технологиями».