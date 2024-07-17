В Бурятии полицейские и общественники подвели итоги конкурса «Детское творчество на страже безопасности в обращении с IТ-технологиями»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские, активисты Общественного совета при отделе МВД и специалисты районной библиотеки объединили свои усилия и провели конкурс рисунков и видеороликов «Детское творчество на страже безопасности в обращении с IТ-технологиями».
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