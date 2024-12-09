Украина может нанести удар сотней ракето-дронов единоразово по атомной электростанции в российском Курчатове.
В Киеве грозят ударом сотней ракет по Курской АЭС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valentina Garmuviene
Отнюдь! От них всего можно ожидать ,тем более за их спиной такие же отморозки ,готовые на всё ,стоят !
Ответить
12 час.
FФ
Fvolodya55 Федоров
Вот как ударят по нашей атомной станции, тогда надо долбануть по хохляндии "Орешником", но не с вольфрамовыми боеголовками, а с обедненным ураном до 15-20%. Вот тогда может у кого-то репа зачешется. Бронебойные снаряды с обедненным ураном применяют, почему и нам нельзя? Тогда до них точно дойдет. Пиндосы считают, что снаряды с обедненным ураном, ничего страшного. Правда в снарядах урана 3-5%, но ничего страшного эффект в отношении радиации будет тот же, только будет мощное световое излучение и электромагнитный импульс.
Ответить
10 час.
Михалыч
Мне приснилось, что в ответ на их прилет по Курской АЭС была случайная атака по самой западной АЭС Украины, а ветер разнес запашок по всей Европе.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии