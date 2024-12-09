В Киеве грозят ударом сотней ракет по Курской АЭС

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Valentina Garmuviene
Отнюдь! От них всего можно ожидать ,тем более за их спиной такие же отморозки ,готовые на всё ,стоят !
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12 час.
Fvolodya55 Федоров
Вот как ударят по нашей атомной станции, тогда надо долбануть по хохляндии &quot;Орешником&quot;, но не с вольфрамовыми боеголовками, а с обедненным ураном до 15-20%. Вот тогда может у кого-то репа зачешется. Бронебойные снаряды с обедненным ураном применяют, почему и нам нельзя? Тогда до них точно дойдет. Пиндосы считают, что снаряды с обедненным ураном, ничего страшного. Правда в снарядах урана 3-5%, но ничего страшного эффект в отношении радиации будет тот же, только будет мощное световое излучение и электромагнитный импульс.
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10 час.
Михалыч
Мне приснилось, что в ответ на их прилет по Курской АЭС была  случайная атака по самой западной АЭС Украины, а ветер разнес запашок по всей Европе.
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8 час.

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