В Киеве грозят ударом сотней ракет по Курской АЭС

Отнюдь! От них всего можно ожидать ,тем более за их спиной такие же отморозки ,готовые на всё ,стоят !

FФ

Fvolodya55 Федоров

Вот как ударят по нашей атомной станции, тогда надо долбануть по хохляндии "Орешником", но не с вольфрамовыми боеголовками, а с обедненным ураном до 15-20%. Вот тогда может у кого-то репа зачешется. Бронебойные снаряды с обедненным ураном применяют, почему и нам нельзя? Тогда до них точно дойдет. Пиндосы считают, что снаряды с обедненным ураном, ничего страшного. Правда в снарядах урана 3-5%, но ничего страшного эффект в отношении радиации будет тот же, только будет мощное световое излучение и электромагнитный импульс.