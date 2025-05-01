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Умер бывший министр печати России

Умер бывший министр печати России

Профессор кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО), бывший министр печати России, кандидат исторических наук Сергей Грызунов умер в возрасте 75 лет.

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