Умер бывший министр печати России

Профессор кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО), бывший министр печати России, кандидат исторических наук Сергей Грызунов умер в возрасте 75 лет.
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