NYT рассказала о планах госслужащих саботировать приказы Маска

Чиновники из некоторых американских ведомств, включая Пентагон, Федеральное бюро расследований (ФБР), Госдеп и офис, координирующий деятельность американских спецслужб, решили саботировать приказ главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, велев своим подчиненным не выполнять его требование.
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