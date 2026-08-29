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Политнавигатор

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Советник Тихановской за минуту и успокоил, и напугал Польшу

Советник Тихановской за минуту и успокоил, и напугал Польшу

Белоруссия не представляет военной угрозы для Польши и Европы. Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в эфире польского телеканала TRT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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