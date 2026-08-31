Таро-прогноз с 31 августа по 6 сентября: стабильность и новые возможности

Таро-прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября выделяет важность обучения и заботы о себе. Под управлением Туза пентаклей эта неделя благоприятна для начала новых увлечений, чтения интересных книг и обучения новым навыкам, что станет отличной инвестицией в будущее.