Таро-прогноз с 31 августа по 6 сентября: стабильность и новые возможности

Таро-прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября выделяет важность обучения и заботы о себе. Под управлением Туза пентаклей эта неделя благоприятна для начала новых увлечений, чтения интересных книг и обучения новым навыкам, что станет отличной инвестицией в будущее.
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