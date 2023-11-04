Арестович признался во лжи украинцам о быстрой победе над Россией

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны (ВСУ) смогут одержать быструю победу над Россией.