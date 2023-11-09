Во Владивостоке открылся офис крюинга FESCO

Новый офис для работы с моряками открыла во Владивостоке Транспортная группа FESCO. Помещение, оформленное в корпоративном стиле, разместилось в самом сердце города – в историческом здании Дальневосточного морского пароходства, расположенном на ул.
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