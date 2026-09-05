Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кортеж с прибывшими в Москву американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также сопровождающим их спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым приехал в Кремль, передает корреспондент ТАСС.