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ТАСС

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Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль

Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кортеж с прибывшими в Москву американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также сопровождающим их спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым приехал в Кремль, передает корреспондент ТАСС.

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