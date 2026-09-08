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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо о своем будущем: «Объявлений на Гран-при Испании не планируется»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что по ходу предстоящего гоночного уик-энда в Мадриде у него не планируется никаких специальных объявлений, связанных с его будущим.

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