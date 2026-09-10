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Вот почему мужчин иногда нельзя оставлять без присмотра

Вот почему мужчин иногда нельзя оставлять без присмотра

Мужчина решил одним прыжком запрыгнуть на кухонную столешницу. Сначала всё получилось, но удержать равновесие он не смог и полетел назад прямо в стеклянную дверь.

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