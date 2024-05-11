Легковушка слетела в кювет под Москвой, погиб подросток

ГУ МВД России по Московской области В подмосковном Ступино 16-летняя девушка погибла, еще двое молодых людей пострадали в ДТП с улетевшим в кювет автомобилем, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.
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