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Плотников поддерживает проект приказа Минсельхоза, упрощающий для аграриев получение страховки

Плотников поддерживает проект приказа Минсельхоза, упрощающий для аграриев получение страховки

Первый зампредседателя Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников («Единая Россия») поддерживает проект приказа Минсельхоза, которым предлагается упростить аграриям получение страховки за гибель урожая.

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