Вернулись с "Надеждой": уссурийские артисты покорили Фестиваль театров малых городов

В Нижнем Тагиле завершился XIX Фестиваль театров малых городов России (12+), в программу которого вошел спектакль уссурийского театра имени В.
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