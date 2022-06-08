Вернулись с "Надеждой": уссурийские артисты покорили Фестиваль театров малых городов

Вернулись с "Надеждой": уссурийские артисты покорили Фестиваль театров малых городов

В Нижнем Тагиле завершился XIX Фестиваль театров малых городов России (12+), в программу которого вошел спектакль уссурийского театра имени В.

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