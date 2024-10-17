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Политолог Чугай прокомментировал слухи о второй волне мобилизации на СВО

Политолог Чугай прокомментировал слухи о второй волне мобилизации на СВО

Разговоры о том, что возможна вторая волна мобилизации, начались из-за обострения ситуации в приграничных районах.

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