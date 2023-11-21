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Депутаты попросят главу ЦБ разрешить семьям выбирать способ погашения кредита

Депутаты попросят главу ЦБ разрешить семьям выбирать способ погашения кредита

Главу Центробанка (ЦБ) РФ Эльвиру Набиуллину попросят обязать кредитные организации предоставлять россиянам право выбора досрочного погашения кредита средствами материнского капитала как путем уменьшения суммы платежей, так и срока действия кредитного договора.

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