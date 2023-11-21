Депутаты попросят главу ЦБ разрешить семьям выбирать способ погашения кредита

Главу Центробанка (ЦБ) РФ Эльвиру Набиуллину попросят обязать кредитные организации предоставлять россиянам право выбора досрочного погашения кредита средствами материнского капитала как путем уменьшения суммы платежей, так и срока действия кредитного договора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии