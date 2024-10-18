Karak Network запускает основную сеть Karak V2

Karak Network выпускает вторую версию своей платформы рестейкинга, после успешного прохождения этапа тестнета, где проект собрал более 1 миллиарда долларов активов, более 240 000 уникальных пользователей.
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