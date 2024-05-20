Суровикин заменит Герасимова на должности главы Генштаба?

Galina Bobryasheva

На свет эту тему вытаскивают те, кто за наших защитников Суровикина и Пригожина и кому не нравится тотальное воровство в МО , которое является практически саботажем СВО! Вам, как я понимаю, нравится воровство в МО и саботаж СВО! Это ваш выбор!