Политнавигатор Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук пояснил, почему распространил сведения о возвращении генерала Сергея Сурокивина из Африки в Москву, однако затем эти данные опровергал телеведущий Владимир Соловьев.
Суровикин заменит Герасимова на должности главы Генштаба?
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Вернется
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3 час.
Galina Bobryasheva
На свет эту тему вытаскивают те, кто за наших защитников Суровикина и Пригожина и кому не нравится тотальное воровство в МО , которое является практически саботажем СВО! Вам, как я понимаю, нравится воровство в МО и саботаж СВО! Это ваш выбор!
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1 час.
лл
лина любимцева
А С ЧЕГО это вы взяли, что Суровикин "поддержал бунт"? Да и БЫЛ ЛИ САМ БУНТ?!! Или истерички обгадились, а теперь поздно рыться, чтобы найти правду? До правды НЕ ДОПУСТЯТ!!
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1 час.
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