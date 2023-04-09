Аргументы недели

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Политолог Шаповалов: ЕС находится в полном подчинении США

Европейский союз хочет развивать взаимовыгодные отношения с Китаем, но не может этого сделать, потому что полностью подчинен воле Соединенных Штатов Америки.

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