В Псковской области улучили систему здравоохранения

В субботу, 24 февраля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил площадку Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве и ознакомился с работой региональной системы здравоохранения.
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