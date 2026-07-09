Орловский суд наказал проверяющих за гибель деда и внука, задохнувшихся в квартире

Страшная трагедия в Орле, произошедшая ещё в августе 2023 года, получила судебную оценку. Железнодорожный районный суд признал виновными двух сотрудниц ООО «ВГС», которые халатно отнеслись к проверке газового оборудования в многоквартирном доме.
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