Орловский суд наказал проверяющих за гибель деда и внука, задохнувшихся в квартире

Страшная трагедия в Орле, произошедшая ещё в августе 2023 года, получила судебную оценку. Железнодорожный районный суд признал виновными двух сотрудниц ООО «ВГС», которые халатно отнеслись к проверке газового оборудования в многоквартирном доме.