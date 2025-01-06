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Вилья о Ла Лиге: «Хочу, чтобы судьба чемпионата решалась на последней минуте – и чтобы ее определили «Барса» и «Атлетико»

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка после 19 туров. «Атлетико» занимает второе место с 41 баллом при матче в запасе, «Барселона» идет третьей с 38 очками.

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