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Царьград

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Почти всех из 35 подавших на увольнение работников "скорой" в Миассе удалось вернуть

Почти всех из 35 подавших на увольнение работников "скорой" в Миассе удалось вернуть

Что убедило их остаться.У работников "скорой" сменили начальника. Исполняющим обязанности директора Центра медицины катастроф назначен Виктор Пястолов, ранее занимавший должность заместителя главного врача по медицинской части на станции скорой помощи.

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