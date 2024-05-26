НАТО должно отвечать за удары ВСУ по объектам СПРН России

На днях ВСУ попытались вывести из строя при помощи БПЛА стратегическую стационарную надгоризонтную РЛС большой дальности системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-ДМ» (77Я6-ДМ) в Армавире (Краснодарский край) Космических войск ВС РФ.
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