Жан-Пьер срочно прекратила брифинг после вопроса журналиста о платеже Байдену

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после того, как на брифинге ей был задан вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера, срочно прервала свое общение с журналистами, уклонившись при этом от ответа.