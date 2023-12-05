Жан-Пьер срочно прекратила брифинг после вопроса журналиста о платеже Байдену

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после того, как на брифинге ей был задан вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера, срочно прервала свое общение с журналистами, уклонившись при этом от ответа.
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