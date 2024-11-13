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Как будет выглядеть рынок пенсионных накоплений через 10 лет

Как будет выглядеть рынок пенсионных накоплений через 10 лет

28 октября в России стартовала форсайт-сессия «Будущее финансовых рынков» (FINFOR-2024). Молодые исследователи из 35 российских вузов 26 регионов при поддержке экспертов разрабатывают концепцию развития национального финансового рынка до 2035 года.

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