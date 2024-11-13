Как будет выглядеть рынок пенсионных накоплений через 10 лет

28 октября в России стартовала форсайт-сессия «Будущее финансовых рынков» (FINFOR-2024). Молодые исследователи из 35 российских вузов 26 регионов при поддержке экспертов разрабатывают концепцию развития национального финансового рынка до 2035 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)