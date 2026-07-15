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СКА, «Барыс», «Адмирал» и «СКА-ВМФ» сыграют в турнире имени Пучкова

СКА, « Барыс », « Адмирал » и « СКА-ВМФ » примут участие в предсезонном турнире имени Николая Пучкова.

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