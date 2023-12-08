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Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря

С 2004 года в мире ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. История вопроса уходит в 2003 год, когда Генеральная Ассамблея ООН 21 ноября приняла резолюцию № A/RES/58/4, провозгласившую праздник и утвердившую Конвенцию ООН против коррупции.

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