Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря

С 2004 года в мире ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. История вопроса уходит в 2003 год, когда Генеральная Ассамблея ООН 21 ноября приняла резолюцию № A/RES/58/4, провозгласившую праздник и утвердившую Конвенцию ООН против коррупции.