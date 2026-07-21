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ДумаТВ

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Госдума обсудит ограничения для скрывающихся от наказания релокантов

Госдума обсудит ограничения для скрывающихся от наказания релокантов

Госдума рассмотрит во втором чтении проект о введении ограничений в отношении релокантов, уклоняющихся от исполнения наказания или совершивших ряд преступлений и административных правонарушений против безопасности РФ.

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