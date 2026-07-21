Госдума обсудит ограничения для скрывающихся от наказания релокантов

Госдума рассмотрит во втором чтении проект о введении ограничений в отношении релокантов, уклоняющихся от исполнения наказания или совершивших ряд преступлений и административных правонарушений против безопасности РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии