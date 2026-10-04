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Царьград

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Племянник Кашпировского сообщил о традиционных похоронах вопреки воле

Племянник Кашпировского сообщил о традиционных похоронах вопреки воле

Анатолий Кашпировский, известный психотерапевт, скончался в возрасте 87 лет. Его племянник сообщил, что вопреки желанию покойного быть кремированным, состоится традиционное захоронение.

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