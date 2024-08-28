Театр абсурда
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Театр абсурда

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С наступающим!

С наступающим!

Близится судный день. 1 сентября. День расплаты учеников за беззаботное лето, родителей — за лицо без дергающегося глаза, а учителей — за то, что три месяца не сеяли разумное, доброе, вечное, и совесть чиста осталась.

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