Жителя Калужской области осудили за хранение наркотиков в крупном размере

В Людинове 36-летнего местного жителя осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы за незаконное хранение наркотиков в крупном размереВ Людинове 36-летнего местного жителя осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.