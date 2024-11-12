Жителя Калужской области осудили за хранение наркотиков в крупном размере

В Людинове 36-летнего местного жителя осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы за незаконное хранение наркотиков в крупном размереВ Людинове 36-летнего местного жителя осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.
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