Премьера российского готического аниме-сериала «Немирстиба» состоится 16 октября

16 октября состоится премьера анимационного сериала «Немирстиба». Проект производится АО «Глобал Инфлюэнсерс» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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