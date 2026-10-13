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Business Daily

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Премьера российского готического аниме-сериала «Немирстиба» состоится 16 октября

Премьера российского готического аниме-сериала «Немирстиба» состоится 16 октября

16 октября состоится премьера анимационного сериала «Немирстиба». Проект производится АО «Глобал Инфлюэнсерс» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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