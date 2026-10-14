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NIH banned-word list kills research over climate change, DEI, gender

NIH is being sued over rejecting research grants that include terms included on a banned keyword list; plaintiffs allege it is censoring researchers.

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