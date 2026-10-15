В России намерены увеличить вложения в промышленность и новые технологии. Такую задачу Владимир Путин назвал одной из ключевых для экономики, передают «Известия».
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