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Еще одна постсоветская страна решила перейти на стандарты НАТО

Еще одна постсоветская страна решила перейти на стандарты НАТО

Молдавия захотела перейти на стандарты Североатлантического альянса к концу 2027 года. Об этом сказано в программе реализации Стратегии национальной обороны Республики Молдова на 2024-2034 годы, постановление опубликовано на сайте правительства.

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