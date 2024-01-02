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«Все было написано Моцартом»: Туриченко о трендах в современной музыке

«Все было написано Моцартом»: Туриченко о трендах в современной музыке

В современной поп-музыке наметился тренд на стилистику 80-х и 90-х годов. Таким наблюдением солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко поделился в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.

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