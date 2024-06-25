Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Жители южных республик не ходят лечиться к своим "врачам с красными дипломами", предпочитая ездить в центральную Россию

Жители южных республик не ходят лечиться к своим "врачам с красными дипломами", предпочитая ездить в центральную Россию

Давно хотел написать по этому поводу, но всё как-то забывалось. А тут в комментариях один из читателей напомнил: александр быков У меня знакомый ингуш говорил, что из Ингушетии все ездят лечится в Краснодар, потому что местные " коновалы" из этой кагорты "краснодипломников" Заметка была о том, что в Москве суд арестовал студентов-медиков по делу о даче взятки при зачёте.

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Комментарии
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А Кудасов
Интересно, а в свои азиатские-кавказские медресе или ещё как у них такое называется, в ихние ВУЗы они азиаты, кавказцы тоже по квотам и за взятки поступают, учатся и дипломы имеют?
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