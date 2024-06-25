Жители южных республик не ходят лечиться к своим "врачам с красными дипломами", предпочитая ездить в центральную Россию

Давно хотел написать по этому поводу, но всё как-то забывалось. А тут в комментариях один из читателей напомнил: александр быков У меня знакомый ингуш говорил, что из Ингушетии все ездят лечится в Краснодар, потому что местные " коновалы" из этой кагорты "краснодипломников" Заметка была о том, что в Москве суд арестовал студентов-медиков по делу о даче взятки при зачёте.