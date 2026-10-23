🚌 В Крыму планируют запустить 51 новый автобус в этом году Уже зарегистрировано 17 новых автобусов большого класса, сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
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