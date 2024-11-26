В УрФО восстановили права более 8 тысяч обманутых дольщиков

С 2019 года в пяти регионах Уральского федерального округа удалось восстановить права более 8 тысяч участников долевого строительства, пострадавших от проблемных застройщиков, сообщили в пресс-службе Фонда развития территории.
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