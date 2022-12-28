Агент Трусовой объяснил скандальную ситуацию вокруг фигуристки

Алексей Николаев, агент фигуристки Александры Трусовой, выступил с заявлением относительно информации о том, что родители спортсменки требовали от Первого канала отстранить Татьяну Тарасову и Алексея Ягудина от комментирования выступлений их дочери.
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