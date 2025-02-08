OpenAI проверяет сообщения об утечке данных клиентов компании В конце недели н...

OpenAI проверяет сообщения об утечке данных клиентов компанииВ конце недели на одном из хакерских форумов появилось сообщение, автор которого утверждал, что ему удалось похитить личные данные клиентов OpenAI, включая адреса электронной почты и пароли.
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