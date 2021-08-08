Аргументы недели

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В вагоне-ресторане поезда, где отравились дети, нашли гнилые овощи и хлеб с плесенью

В вагоне-ресторане поезда, где отравились дети, нашли гнилые овощи и хлеб с плесенью

В вагоне-ресторане поезда Мурманск - Адлер, в котором ужинали госпитализированные в медучреждения Краснодарского края дети, сотрудники правоохранительных органов обнаружили просроченные продукты.

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Виталий
РЖД уж очень увлеклись перспективами развития и обогащения, забыв (или плюнув) при этом на правила обслуживания, в т.ч. и санитарные, клиентов (пассажиров). Или это один из вариантов роста прибыли?
Энэн
По-моему , всегда увлекались.Роспотребнадзор должен присутствовать там всегда!
Энэн
Что за дурацкая привычка и дурацкая работа,когда реагируем после ,а не до,предотвращая последствия-это вечный пофигизм.
swetlana werwein
Да когда ж народ поймёт, что не Путин или Роспотребнадзор виноват, а тот самый народ, который мы и есть, а совести ни у кого нет
Valentina Grosu
Посадить директора и повара вагона-ресторана!

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