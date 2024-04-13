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ГТРК Татарстан

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Путин поручил продлить петербургское метро до Пулково

Правительство России и администрация города Санкт-Петербург получили указания определить сроки, объем работ и источники финансирования для масштабного проекта развития скоростного пассажирского транспорта к аэропорту Пулково, включая исследование возможности продления линий метрополитена.

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