Виктория Боня решила устраивать личную жизнь сразу и себе и дочери Анджелине

Виктория Боня так и не получила необходимую визу, и дорога в Монако для неё до сих пор закрыта. Хорошо, что её бывший оказался порядочным человеком и отпустил их дочь Анджелину к маме в Москву в разгар учебного года.
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