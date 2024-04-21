Очередной шторм идет на Забайкалье

Резкое усиление ветра ожидается в Забайкалье, об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по краю.Согласно информации, поступившей от синоптиков 22 апреля на территории края, ожидается усиление ветровой нагрузкиПри этом порывы будут достигать 15-20 м/с.