Очередной шторм идет на Забайкалье

Резкое усиление ветра ожидается в Забайкалье, об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по краю.Согласно информации, поступившей от синоптиков 22 апреля на территории края, ожидается усиление ветровой нагрузкиПри этом порывы будут достигать 15-20 м/с.
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