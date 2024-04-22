Вышел первый трейлер к игре Tales of the Shire по мотивам «Властелина колец»

Студия Weta Workshop и издательство Private Division объявили о разработке приключенческого симулятора Tales of the Shire, который будет основан на мотивах знаменитой книги "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкиена.
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